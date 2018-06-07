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ООС: боевики обстреливали все направления, есть раненые

Четверг, 7 июня 2018, 20:30

За сутки боевики обстреливали Луганское, Донецкое и Мариупольское направления, два военнослужащих ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Противник 17 раз нарушал режим прекращения огня, из них три раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Из стрелкового оружия и гранатометов боевики стреляли по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное.

"Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам Новотошковское, Крымского, что на Луганском направлении и Лебединском, что на Мариупольском направлении", - отмечают военные.

В пресс-центре рассказывают, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
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