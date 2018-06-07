Головні новини дня – за 60 секунд

Закон про Антикорупційний суд проголосований, Данилюка звільнили з посади міністра фінансів, Верховна Рада обрала нового аудитора НАБУ, "Нацдружини" обіцяють вигнати ромів з Голосіївського парку - новини, які обговорювали 7 червня.

Про Антикорупційний суд. Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Закон передбачає, що не менше 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Після цього кандидатуру розглядають на спеціальному засіданні, в якому беруть участь ВККС і Рада експертів. Якщо більшість складу цього спільного засідання та мінімум половина міжнародних експертів не підтримають кандидатуру, вона припиняє участь у конкурсі на посаду в Антикорупційному суді.

Про Данилюка. Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. За прийняття відповідного рішення проголосували 254 депутати. Данилюк заявив, що йому "інкримінують те, що виніс сор із ізби".

Виконуючою обов'язки міністра фінансів стане перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Про аудитора НАБУ. Верховна Рада обрала аудитором Національного антикорупційного бюро України від парламенту правознавця Володимира Василенка.

Про Кольченка. Український політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування. "Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабким, тому вирішив припинити голодування", - написав у своєму зверненні Кольченко.

Про "Нацдружини" та ромів. Національні дружини заявляють, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

Про кандидатів у президента. Рейтинг трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не перевищує 9%.

За очільницю "Батківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 8,9% опитаних, тоді як за чинного президента Петра Порошенка – 7,9%.

Майже такий самий відсоток підтримки отримав голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,7%.

Про депутатську недоторканість. Конституційний суд України опублікував свій висновок, яким визнав конституційним депутатський законопроект про скасування недоторканності нардепів. Законопроект 6773 пропонує обмежити недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту. Конституційний суд також планує розглянути схожий президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність із 1 січня 2020 року.

Про "тривожний" список СБУ. Поліція взяла під охорону 7 із 47 осіб зі списку потенційних жертв терористів, який Служба безпеки отримала в результаті спецоперації.

Також слідство припускає, що список 47 потенційних жертв зі справи про замах на журналіста Аркадія Бабченка могли передати в ЗМІ з Росії, аби дискредитувати українських правоохоронців.

Ще слідство у справі про замах на Аркадія Бабченка готується оголосити нову підозру.