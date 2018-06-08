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Помпео: США посилять санкції проти КНДР, якщо дипломатія не спрацює

П'ятниця, 8 червня 2018, 04:22

Сполучені Штати мають намір продовжити дію існуючих санкцій та запровадити додаткові обмеження проти Північної Кореї, якщо Пхеньян не погодиться на мирні пропозиції США та денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на прес-конференції в Білому Домі.

"Допоки ми не досягнемо своїх цілей, обмеження, запроваджені світовою спільнотою разом зі США відносно режиму, зберігатимуться.

Якщо дипломатія не буде просуватися в правильному напрямку, ці заходи будуть посилені", - підкреслив Помпео.

Він наголосив, що американська сторона сприймає лише один варіант розвитку ситуації: досягнення домовленості про повну, прозору й незворотну денуклеаризацію.

"Те, що сторони погодились сісти за стіл переговорів, свідчить про їхні серйозні наміри. І цього разу все відбуватиметься не так, як в минулому", - додав держсекретар США.

Водночас у США вважають, що у разі позитивного результату КНДР матиме великі можливості для свого розвитку.

Голова Держдепу підкреслив, що Пхеньян висловив готовність до процесу ядерного роззброєння.

За його словами, Кім Чен Ин особисто запевнив, що готовий до денуклеаризації, оскільки розуміє, що нинішня модель не працює належним чином.

Держдеп також повідомив, що Помпео супроводжуватиме Трампа під час його зустрічей на саміті "Великої сімки" у канадському Квебеку та переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі, передає "Укрінформ".

"Помпео 9 червня відвідає Шарлевуа, Квебек (Канада), де приєднається до президента Дональда Трампа, який разом з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії й Сполученого Королівства, а також ЄС проводитимуть зустрічі на саміті G7

"10-13 червня держсекретар перебуватиме в Сінгапурі, де візьме участь у саміті за участю Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, а також у двосторонніх заходах з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Хсеном Лунгом", - йдеться у повідомленні.

Раніше резидент США Дональд Трамп пообіцяв запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати США, якщо переговори на вищому рівні в Сінгапурі будуть успішними.

Трамп сказав, що вірить у те, що глава КНДР "готовий зробити щось, що буде великим для своєї країни, його сім'ї та самого себе".

Однак Трамп запевнив, що "повністю готовий піти", якщо під час переговорів будуть проблеми, зазначивши, що він "вже робив це раніше".

1 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДРсанкції
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