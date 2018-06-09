ООС: минулої доби поранено 6 військових

8 червня внаслідок бойових дій отримали поранення шестеро українських військовослужбовців.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

"Під час ворожих обстрілів та вогневих зіткнень шестеро військовослужбовців Збройних Сил отримали поранення різних ступенів важкості. Наразі вони госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога", - сказав він.

Загалом усі 38 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Вогонь у відповідь військовослужбовці Збройних Сил України відкривали 17 разів.

Мотузяник також повідомив, що з опівночі 9 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 прицільних обстрілів українських опорних пунктів.

На Луганському напрямку вночі протягом години ворог вкотре обстріляв з мінометів калібру 120 мм українські позиції в районі Новотошківського.

П’ять обстрілів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані на Донецькому напрямку, майже усі вони відбулися протягом ночі.

Українські військові вели вогонь у відповідь 4 рази. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.