В Армянську завод "Кримський титан", що отруює повітря, відновив роботу

В анексованому Росією українському Криму в Армянську 20 жовтня розпочали запуск заводу "Кримський титан".

Про це повідомила прес-служба Росприроднагляду, пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Співробітники Росприроднагляду 20 жовтня взяли участь в процедурі початку запуску устаткування заводу "Титанові інвестиції", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив російський глава окупаційної адміністрації Армянська Василь Теліженко.

"В суботу відбувся запуск заводу. На підприємстві пішли всі процеси. Для того, щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня", - уточнив Теліженко.

Нагадаємо, наприкінці серпня у кримському Армянську стався викид невідомої речовини, через що утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.

Українські прикордонники неподалік від КПВВ "Чаплинка" зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі. Військовослужбовці, які патрулюють адмінмежу з Кримом у Херсонській області скаржилися на головний біль, нудоту, першіння в роті.

4 вересня окупанти вирішили припинити на два тижні роботу заводу "Кримський титан" в Армянську. Так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов також вирішив відправили з міста всіх дітей шкільного та дошкільного віку. Окупанти заявили, що у місті перевищила норму концентрація сірчистого ангідриду.

У Держприкордонслужбі повідомили, що після хімічного викиду на заводі в Армянську по медичну допомогу звернувся 61 український прикордонник.

9 вересня повідомлялося, що 45 осіб виїхали з Криму на Херсонщину за медичною допомогою.

Українське слідство висунуло три версії забруднення повітря в Херсонській області та окупованому Криму. Зокрема, "навмисне забруднення повітря Росією для дестабілізації обстановки в Херсонській області з метою відновлення подачі води в окупований Крим".

Після забруднень окупаційна влада Криму пригрозила "націоналізацію" заводу "Кримський титан", який належить українському олігарха Дмитру Фірташу.

23 вересня окупаційна влада Криму скасувала режим "надзвичайної ситуації муніципального характеру", введений 14 вересня в Армянську і навколишніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Вже 11 жовтня українські прикордонники повідомили про хмару диму або випаровування невідомого походження над заводом "Кримський титан" в окупованому Армянську, проте їхні прилади отруйних речовин в повітрі не фіксували.

12 жовтня Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету міністрів розібратись із забрудненням навколишнього середовища на півночі анексованого Росією Криму.

Тоді жителі Армянська знову почали скаржитися на забруднення повітря в районі заводу "Кримський титан", проте місцева влада і російські ЗМІ звинуватили їх у брехні.

При цьому призначений Кремлем "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що влада півострова не зафіксувала звернень громадян в лікарні, пов'язаних з токсичними отруєннями через хімічні викиди на заводі "Кримський титан".