Головні новини дня – за 60 секунд

Підвищення ціни на газ, реформа ДФС та інші зобов’язання які взяла на себе Україна перед МВФ, нові подробиці привласнення мільйонів "Ощадбанку", Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-СБУшників – новини, які обговорювали 24 жовтня.

Про нову програму МВФ та зобов’язання, які взяла на себе Україна

Кабмін та Верховна рада змогли ухвалити бюджет у першому читанні в жовтні, підвищити ціну на газ для населення, домовитися з МВФ про нову кредитну програму на 3,9 млрд дол і почати підготовку до виходу на зовнішні ринки. Тепер для співпраці з МВФ потрібно:

Ще раз підвищити ціни на газ. Якщо раніше йшлося про разове підвищення тарифів, зараз те ж саме пропонується зробити в кілька етапів. МВФ чекає на чергове підвищення весною наступного року — на 15%, а наступне заплановане на осінь 2019.

Зробити, щоб "Нафтогаз" був прибутковим та перестав постачати газ за пільговою ціною компаніям, які постачають газ населенню.

Скоригувати критерії для надання субсидій.

Реформувати державну фіскальну службу, а саме створити на центральному рівні окремих юридичних осіб за податковим та митним напрямками.

Комплектувати Антикорупційний суд фаховими незалежними суддями та надати НАБУ повноваження з розширеного доступу до перевірки електронних декларацій.

І ще. Кошти, які надійдуть від МВФ, не допоможуть уряду вирішити бюджетні проблеми. Проте вони дадуть змогу вийти на ринки зовнішніх запозичень та отримати фінансування від ЄС та Світового Банку. Детальніше за посиланням.

Про привласнення мільйонів "Ощадбанку"

У 2013-2014 році бенефіціари "Креативу" заволоділи 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", що на той момент складало 160 мільйонів гривень.

Банк нібито безпідставно та в порушення законодавства уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 мільйонів (або 56 мільйонів гривень).

Зараз правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. Саме Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке каже слідство.

А Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності Березкіна.

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