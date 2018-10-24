Главные новости дня – за 60 секунд

Повышение цены на газ, реформа ГФС и другие обязательства которые взяла на себя Украина перед МВФ, новые подробности присвоения миллионов "Ощадбанка", Верховный суд не захотел раскрыть декларации топ-СБУшников – новости, которые обсуждали 24 октября.

О новой программе МВФ и обязательствах, которые взяла на себя Украина

Кабмин и Верховная Рада смогли принять бюджет в первом чтении в октябре, повысить цену на газ для населения, договориться с МВФ о новой кредитной программе на 3,9 млрд долл и начать подготовку к выходу на внешние рынки. Теперь для сотрудничества с МВФ нужно:

Еще раз повысить цены на газ. Если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. МВФ ожидает очередное повышение весной следующего года - на 15%, а еще одно повыщение запланировано на осень 2019.

Сделать так, чтобы "Нафтогаз" был прибыльным и перестал поставлять газ по льготной цене компаниям, которые поставляют газ населению.

Скорректировать критерии для предоставления субсидий.

Реформировать государственную фискальную службу, а именно создать на центральном уровне отдельных юридических лиц по налоговым и таможенным направлениям.

Комплектовать Антикоррупционный суд профессиональными независимыми судьями и предоставить НАБУ расширенный доступ к проверке электронных деклараций.

И еще. Средства, которые поступят от МВФ, не помогут правительству решить бюджетные проблемы. Однако они позволят выйти на рынки внешних заимствований и получить финансирование от ЕС и Всемирного Банка. Детальнее по ссылке.

О присвоении миллионов "Ощадбанка"

в 2013-2014 году бенефициары "Креатива" завладели 20 миллионами долларов "Ощадбанка", что на тот момент составляло 160 миллионов гривен.

Банк якобы безосновательно и в нарушение законодательства заключил с "Креативом" договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более 7 миллионов (или 56 миллионов гривен).

Сейчас правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Именно Березкин с сыном были основателями холдинга "Креатив", о котором говорит следствие.

А Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного Березкина.

О других важных новостях

Верховный суд отправил дело по засекречиванию деклараций руководства Службы безопасности Украины на новое рассмотрение.

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