Тука розповів, чому США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу

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Четвер, 1 листопада 2018, 01:44

"Нормандський формат" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі неможливий через принципову позицію РФ - у Москві багаторазово заявляли, що не бачать США стороною переговорів в українському питанні.

Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "Громадського".

"Нормандський формат" перегорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не можливий за участі США через принципову позицію Росії. Трамп може буде, але переговорів таких не буде.

Бо РФ багаторазово заявляла, що вона не бачить США стороною переговорів в українському питанні. І така заява в черговий, 45-й раз не так давно пролунала з вуст Лаврова. Позиція РФ щодо цього залишається незмінною", - підкреслив заступник міністра, коментуючи візит Порошенка до Франції 11 листопада, де будуть представники Німеччини, Франції та РФ (учасники "нормандського формату") та президент США Дональд Трамп.

Він додав, що апелювання деяких політиків до Будапештського меморандуму, як методу впливу на РФ - "гра на публіку".

"Якщо Росія категорично відмовляється сідати за стіл переговорів з Британією і США. Який Будапешт?", - зазначив Тука.

Теми: Донбас Тука Росія США
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