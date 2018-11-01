Тука розповів, чому США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу

перегорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не можливий за участі США через принципову позицію Росії. Трамп може буде, але переговорів таких не буде.

Бо РФ багаторазово заявляла, що вона не бачить США стороною переговорів в українському питанні. І така заява в черговий, 45-й раз не так давно пролунала з вуст Лаврова. Позиція РФ щодо цього залишається незмінною", - підкреслив заступник міністра, коментуючи візит Порошенка до Франції 11 листопада, де будуть представники Німеччини, Франції та РФ (учасники "нормандського формату") та президент США Дональд Трамп.

Він додав, що апелювання деяких політиків до Будапештського меморандуму, як методу впливу на РФ - "гра на публіку".

"Якщо Росія категорично відмовляється сідати за стіл переговорів з Британією і США. Який Будапешт?", - зазначив Тука.

Президент Петро Порошенко планує 11 листопада відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни - заявив державний секретар при Міністрі Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан.

Пізніше в Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що Порошенко отримав запрошення від президента Франції взяти участь у заходах, які відбудуться 10-11 листопада.

"Наразі опрацьовуються питання організації візиту глави української держави до Парижа", – додали в АП.

Крім того, повідомлялось, що Москва допускає зустріч Путіна з Трампом 11 листопада в Парижі.