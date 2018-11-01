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Україна збирає свідчення капітанів зупинених на Азові суден для позовів проти РФ - Тука

Четвер, 1 листопада 2018, 02:45
Україна збирає свідчення капітанів зупинених на Азові суден для позовів проти РФ - Тука

Україна збирає доказову базу, документуючи кожний випадок незаконної зупинки РФ суден в Азовському морі для використання цих свідчень в міжнародних судах.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Що стосується того, яким чином збирається доказова база: абсолютно все документується, кожний випадок, більш того, збираються свідчення і судновласників, і капітанів тих суден, які затримуються РФ.

Весь цей матеріал збирається, і він буде підґрунтям для подальшого позову проти Росії  з боку МЗС до міжнародних судових інстанцій", - пояснив заступник міністра.

Тука підкреслив, що зупинки РФ суден в Азовському морі є незаконними, бо, за міжнародним морським правом, зупиняти цивільні судна можна в 4 випадках: работоргівля, піратство, незаконне ведення ефірного мовлення і зміна прапору.

"Ніяких законних підстав для здійснення таких дій з боку РФ не існує a priori", - наголосив він.

Раніше Рада безпеки ООН провела відкрите засідання, на якому обговорила ситуацію на окупованому Донбасі та в Азовському морі.

В ООН наголосили на негативному впливі напруження в Азовському морі на регіональну безпеку.

Як відомо, 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.

Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.

Разом з цим Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТукаАзовське мореРосіяУкраїна
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