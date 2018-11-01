Украина собирает показания капитанов остановленных на Азове судов для исков против РФ - Тука

Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки РФ судов в Азовском море для использования этих показаний в международных судах.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, более того, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются РФ.

Весь этот материал собирается, и он будет основой для дальнейшего иска против России со стороны МИД в международные судебные инстанции", - пояснил заместитель министра.

Тука заявил, что остановки РФ судов в Азовском море являются незаконными, поскольку, по международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно в 4 случаях: работорговля, пиратство, незаконное ведение эфирного вещания и изменение флага.

"Никаких законных оснований для осуществления таких действий со стороны РФ не существует a priori", - подчеркнул он.

Ранее Совет безопасности ООН провел открытое заседание, на котором обсудил ситуацию на оккупированном Донбассе и в Азовском море.

В ООН отметили негативное воздействие напряжения в Азовском море на региональную безопасность.

Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.