Кількох поранених українських моряків, яких росіяни захопили у полон у Керченській протоці, доставили до Москви.

Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Наскільки нам відомо, декількох поранених перевезено до Москви", – зазначив він.

Бабін розповів, що росіяни визнають лише 3 поранених. За інформацією української влади, поранено було 6 військових.

"Ми вимагаємо від росіян поводження з нашими військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, закликаємо не вчиняти чергові міжнародні злочини", – наголосив представник президента.

За його інформацією, щодо полонених "були проведені операції", їхній стан нібито стабільний.

"Поранення осколкові – це вже визначає рівень застосування зброї державою-агресором. Це не те, що наразі росіяни нам хочуть з метою пропаганди довести, що вони там самі собі десь синець поставили, ні, це все дуже серйозно", – розповів представник президента.

На питання, чи дійсно серед полонених українців є молоді хлопці, Бабін відповів, що не може розголошувати їхні особисті дані.

"Це військовослужбовці, це не діти, вибачте. Це все російська пропаганда", – додав він.

Крім того, постпред президента стверджує, що українська сторона вживає вичерпних заходів для звільнення моряків.

"Ми чекаємо на рішення верховної ради щодо затвердження цього (воєнного – УП) стану", – зазначив Бабін.

Як повідомило Міністерство оборони, за даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний.

"Всього поранено та травмовано шестеро українських військовослужбовців. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова", – зазначили у відомстві.

Раніше російська сторона заявила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

Росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових.

Водночас, за даними ВМС України, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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