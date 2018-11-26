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Русские вывезли в Москву нескольких раненых украинских моряков – Бабин

Понедельник, 26 ноября 2018, 10:43

Нескольких раненых украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Керченском проливе, доставили в Москву.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире телеканала "112 Украина".

"Насколько нам известно, нескольких раненых перевезли в Москву", – отметил он.

Бабин рассказал, что россияне признают лишь 3 раненых. По информации украинских властей, ранены были 6 военных.

"Мы требуем от россиян обращения с нашими военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права, призываем не совершать очередные международные преступления", – подчеркнул представитель президента.

По его информации, в отношении пленных "были проведены операции", их состояние якобы стабильное.

"Ранения осколочные – это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором. Это не то, что сейчас россияне нам хотят с целью пропаганды доказать, что они там сами себе где-то синяк поставили, нет, это все очень серьезно", – рассказал представитель президента.

На вопрос, действительно ли среди пленных украинцев есть молодые ребята, Бабин ответил, что не может разглашать их личные данные.

"Это военнослужащие, это не дети, извините. Это все российская пропаганда", – добавил он.

Кроме того, постпред президента утверждает, что украинская сторона принимает исчерпывающие меры для освобождения моряков.

"Мы ждем решения верховного совета об утверждении этого (военного – УП) состояния", – отметил Бабин.

Ранее российская сторона заявила, что пострадавшие в Керченском проливе украинские военные находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя прекрасно.

Как сообщило Министерство обороны, по данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное.

"Всего ранено и травмировано шесть украинских военнослужащих. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. Н. И. Пирогова", – отметили в ведомстве.

В РФ говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных.

В то же время, по данным ВМС Украины, ФСБ России захватили три корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Украинская правда

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Темы: Азовское мореРосcияУкраина
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