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У Путіна прокоментували, чи можливе введення воєнного стану в РФ

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:29
У Путіна прокоментували, чи можливе введення воєнного стану в РФ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про введення воєнного стану в Росії "несерйозне".

Про це він сказав відповідаючи на питання журналістів в понеділок, передає ТАСС.

Пєсков назнав несерйозним питання про те, чи може Росія також оголосити військовий стан, якщо це зробить Україна.

"Я навіть не знаю, що вам сказати", - відповів прес-секретар президента РФ.

При цьому він вважає, що плани Києва оголосити військовий стан після агресії РФ в Керченській протоці можуть бути продиктовані наближенням в 2019 році виборами президента України.

Пєсков заявив, що "вирішувати, електоральні завдання, розмахуючи прапором війни, невірно і небезпечно".

Раніше Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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Теми: РосіяВоєнний стан
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