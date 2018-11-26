У Путина прокомментировали, возможно ли введение военного положения в РФ

6701 просмотр
Понедельник, 26 ноября 2018, 13:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении военного положения в России "несерьезный".

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, передает ТАСС.

Песков счел несерьезным вопрос о том, может ли Россия также объявить военное положение, если это сделает Украина.

"Я даже не знаю, что вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

Песков заявил, что "решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно".

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию уже не волнуют возможные санкции из-за агрессии против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Темы: Росcия Военное положение
powered by lun.ua
По теме
Германия призвала Россию прекратить блокаду Азовского моря 26 ноября 2018, 12:14
Консульство РФ в Харькове забросали яйцами, подожгли елку 26 ноября 2018, 12:06
Должны поймать американский F-22 Raptor – СМИ опубликовали разговоры летчика РФ 26 ноября 2018, 12:05
Все новости
Главные новости
Политдиректора "нормандской четверки" проведут встречу в Берлине
Гривня теряет позиции на открытии межбанка
Российские СМИ назвали имена нескольких захваченных украинских моряков
НБУ срочно собирает глав крупнейших банков
Все новости
мнение

Почему вам нужно завести собаку

Образование

Вступление-2019: что будут требовать для вступления на медиков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів