У Путина прокомментировали, возможно ли введение военного положения в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении военного положения в России "несерьезный".

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, передает ТАСС.

Песков счел несерьезным вопрос о том, может ли Россия также объявить военное положение, если это сделает Украина.

"Я даже не знаю, что вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он считает, что планы Киева объявить военное положение после агрессии РФ в Керченском проливе могут быть продиктованы приближающимися в 2019 году выборами президента Украины.

Песков заявил, что "решать, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно".

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию уже не волнуют возможные санкции из-за агрессии против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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