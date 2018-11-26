Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії

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Понеділок, 26 листопада 2018, 13:57

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок.

"Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Клімкін.

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами, щоб ті задіяли "усі заходи і важелі" з метою звільнення українських моряків і суден.

"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими", - зауважив міністр.

Доповнюється...

Теми: МЗС Росія Клімкін
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