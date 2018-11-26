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Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:57
Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок.

"Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Клімкін.

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами, щоб ті задіяли "усі заходи і важелі" з метою звільнення українських моряків і суден.

"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими", - зауважив міністр.

Присутній на брифінгу командувач ВМС України Ігор Воронченко повідомив, що військові сили для відповіді на агресію в України "безперечно є".

"У нас немає такого потенціалу корабельного складу, тому що основний корабельний склад залишився в анексованому Криму, але є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка спроможна відбити напад з морського напрямку при проведенні військово-десантної операції", - розповів він.

Клімкін у свою чергу розповів, які міжнародні закони порушила РФ у Керченській протоці.

За його словами, своїми діями Росія порушила усі базові норми міжнародного права, зокрема 2 статтю Статуту ООН. Вона узурпувала суверенні права України, гарантовані цією статтею.

Голова МЗС наголосив, що РФ також порушила міжнародні закони судноплавства, статей 38 і 44 Конвенції ООН з морського права.

"Ця конвенція дуже чітко і суворо забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою", - заявив він.

За словами Клімкіна, Україна не виключає, що Росія намагалася діяти за "грузинським сценарієм" і вчинятиме акти агресії і надалі.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. У результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСРосіяКлімкін
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