Климкин предупредил о возможности силового ответа на действия России

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина попытается решить конфликт в Керченском проливе мирным путем, но оставляет за собой право на самозащиту.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.



"Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Украина сейчас общается со всеми западными партнерами, чтобы те задействовали "все меры и рычаги" с целью освобождения украинских моряков и судов.



"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными", - отметил министр.

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