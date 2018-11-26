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Климкин предупредил о возможности силового ответа на действия России

Понедельник, 26 ноября 2018, 12:57
Климкин предупредил о возможности силового ответа на действия России

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина попытается решить конфликт в Керченском проливе мирным путем, но оставляет за собой право на самозащиту.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Украина сейчас общается со всеми западными партнерами, чтобы те задействовали "все меры и рычаги" с целью освобождения украинских моряков и судов.

"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными", - отметил министр.

Присутствующий на брифинге командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что военные силы для ответа на агрессию у Украины "бесспорно есть".

"У нас нет такого потенциала корабельного состава, так как основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму, но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая способна отразить нападение с морского направления при проведении военно-десантной операции", - рассказал он.

Климкин в свою очередь рассказал, какие международные законы нарушила РФ в Керченском проливе.

По его словам, своими действиями Россия нарушила все базовые нормы международного права, в частности статью 2 Устава ООН. Она узурпировала суверенные права Украины, гарантированные этой статьей.

Глава МИД подчеркнул, что РФ также нарушила международные законы судоходства, статьи 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву.

"Эта конвенция очень четко и строго запрещает препятствовать мирному транзиту через Керченский пролив", - заявил он.

По словам Климкина, Украина не исключает, что Россия пыталась действовать по "грузинскому сценарию" и будет совершать акты агрессии и в дальнейшем.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: МИДРосcияКлимкин
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