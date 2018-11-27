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Бійців Об'єднаних сил уже привели в повну боєготовність

Вівторок, 27 листопада 2018, 08:36
Бійців Об'єднаних сил уже привели в повну боєготовність

Військовослужбовці Об'єднаних сил посилили пильність через події на Азовському морі, підрозділи та військові частини приведено до повної боєготовності.

Про це повідомляє керівництво Операції об’єднаних сил.

"За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці об'єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності", – йдеться в повідомленні.

"Військові запевняють, що, незалежно від змін обстановки, ворог не пройде", – додається у ньому. 

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану. Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада і триватиме він 30 днів. А в указі на сайті Верховної Ради, як і раніше, йшлося про воєнний стан із 26 листопада.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіарміяЗбройні силиАзовське мореВоєнний стан
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