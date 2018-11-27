Бойцов Объединенных сил уже привели в полную боеготовность

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Вторник, 27 ноября 2018, 09:36

Военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность из-за событий на Азовском море, подразделения и воинские части приведены в полной боеготовности.

Об этом сообщает руководство Операции объединенных сил.

"По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность", – говорится в сообщении.

"Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", – добавляется в нем.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения. Петр Порошенко заявлял, что военное положение введут с 9 утра 28 ноября и продлится он 30 дней. А в указе на сайте Верховной Рады, как и раньше, говорилось о военном положении с 26 ноября.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе армия Вооруженные силы Азовское море Военное положение
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