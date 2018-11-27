В "Укроборонпромі" просять не "зливати" дані про переміщення техніки і озброєння

В "Укроборонпромі" заявили про зміни у роботі підприємств, які входять до складу державного концерну, у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

Зазначається, що підприємства "Укроборонпрому", які розташовані у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі.

Зокрема, він включає можливу зміну графіку їхньої роботи, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту.

"З огляду на особливий режим роботи цих підприємств "Укроборонпрому", порядок доступу представників ЗМІ на їхню територію може зазнати змін", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укроборонпромі" закликали не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення військової техніки та озброєння.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану. Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада і триватиме він 30 днів. А в указі на сайті Верховної Ради, як і раніше, йшлося про воєнний стан із 26 листопада.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

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