Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Укроборонпромі" просять не "зливати" дані про переміщення техніки і озброєння

Вівторок, 27 листопада 2018, 09:53

В "Укроборонпромі" заявили про зміни у роботі підприємств, які входять до складу державного концерну, у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

Зазначається, що підприємства "Укроборонпрому", які розташовані у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі.

Зокрема, він включає можливу зміну графіку їхньої роботи, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту.

"З огляду на особливий режим роботи цих підприємств "Укроборонпрому", порядок доступу представників ЗМІ на їхню територію може зазнати змін", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укроборонпромі" закликали не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення військової техніки та озброєння.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану. Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада і триватиме він 30 днів. А в указі на сайті Верховної Ради, як і раніше, йшлося про воєнний стан із 26 листопада.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Українська правда
Теми: УкроборонпромВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Укроборонпром
Міноборони похвалилося українськими дронами й відкинуло закиди про відсутність замовлень
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: