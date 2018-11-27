В "Укроборонпроме" просят не "сливать" данные о перемещении техники и вооружения

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Вторник, 27 ноября 2018, 10:53

В "Укроборонпроме" заявили об изменениях в работе предприятий, входящих в состав государственного концерна, в связи с введением военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что предприятия "Укроборонпрома", расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, будут работать в особом режиме.

В частности, он включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

"Учитывая особый режим работы этих предприятий "Укроборонпрома", порядок доступа представителей СМИ на их территорию может претерпеть изменения", - говорится в сообщении.

Также в "Укроборонпроме" призвали не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения. Петр Порошенко заявлял, что военное положение введут с 9 утра 28 ноября и продлится он 30 дней. А в указе на сайте Верховной Рады, как и раньше, говорилось о военном положении с 26 ноября.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

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Темы: Укроборонпром Военное положение
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