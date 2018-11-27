Окупанти розділили захоплених моряків на групи й розповіли про травми поранених

Усіх захоплених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків розділили на три групи, поранених до "суду" не доставили.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив адвокат українців Едем Семедляєв.

"Одну (групу) судитимуть сьогодні (в Сімферополі – ред.), другу – завтра, третю – поранених моряків – у Керчі, але коли, не ясно поки", – сказав він.

Також Семедляєв повідомив у Facebook, що вже 13 моряків забезпечені захистом (адвокатами за згодою).

Активіст Заїр Смедляєв раніше казав, що багато адвокатів за призначенням відмовляються входити у справу українських моряків, "бо вони мають бути або на стороні закону або відпрацювати те, що скажуть згори".

Засідання незаконного "суду" окупантів в анексованому Сімферополі з обрання запобіжних заходів затриманим українцям спершу перенесли з 11:00 на 14:00.

Журналіст Антон Наумлюк повідомив, що "уповноважена з прав людини в Криму" Людмила Лубіна прибула до Київського райсуду в Сімферополі і повідомила, що поранених моряків тримають у медчастині на території військової частини в Керчі.

"У них пошкоджені м'які тканини, кістки, сухожилля цілі, думаю за 3-4 дні їх випишуть", – сказала Лубіна.



Першим Київський райсуд Сімферополя розгляне запобіжний захід для Юрія Будзило.

"Разом із Будзило в постанові перераховано 23 людини", – повідомив Наумлюк.

"Сьогодні судді Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов оберуть запобіжний захід для 12 моряків, для інших суд розгляне завтра", – написав журналіст.

"Запобіжний захід для поранених обиратиметься в Керчі, де вони перебувають у медчастині військової частини", – додав він.

За даними Наумлюка, командиру буксира "Яни Капу" Олегу Мельничуку (1995 р.н.), якого утримують у Білогірському ізоляторі, запобіжний захід оберуть 28 листопада.

Українських моряків звинувачують у незаконному перетині державного кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.



До будівлі Київського райсуду у вівторок прийшли кримськотатарські активісти й представники ЗМІ.

Правозахисник Різа Асанов повідомив у прямому ефірі, що в Київському "райсуді" не знають, яким буде засідання – відкритим чи закритим.

Пускають лише російських журналістів і людей зі списку.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які доставили в анексовану Керч.

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За уточненими даними, затримали 24 українських моряків (спершу повідомлялося про 23 особи).

Трьох травмованих моряків прооперували у лікарнях Керчі. Російські ЗМІ оприлюднили їхні імена: 24-річний Андрій Артеменко, 27-річний Василь Сорока і 18-річний Андрій Ейдер.

За даними волонтерської організації "Повернись живим", серед затриманих – і 31-річний капітан катеру "Бердянськ" Роман Мокряк.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

У Військово-морських силах України заявили, що українські моряки, захоплені росіянами біля Керченської протоки, дали неправдиві свідчення під фізичним і психологічним тиском.

"Укрінформ", "Українська правда"