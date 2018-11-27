Окупанти розділили захоплених моряків на групи й розповіли про травми поранених

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Вівторок, 27 листопада 2018, 13:55

Усіх захоплених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків розділили на три групи, поранених до "суду" не доставили.

Про це у коментарі "Громадському" повідомив адвокат українців Едем Семедляєв, передає "Укрінформ".

"Одну (групу) судитимуть сьогодні (в Сімферополі – ред.), другу – завтра, третю – поранених моряків – у Керчі, але коли, не ясно поки", – сказав він.

Засідання незаконного "суду" окупантів в анексованому Сімферополі з обрання запобіжних заходів затриманим українцям перенесли з 11:00 на 14:00.

За даними журналіста Антона Наумлюка, командиру буксира "Яни Капу" Олегу Мельничуку (1995 р.н.), якого утримують у Білогірському ізоляторі, запобіжний захід оберуть 28 листопада.

Він також повідомив, що "уповноважена з прав людини в Криму" Людмила Лубіна прибула до будівлі Київського райсуду в Сімферополі і повідомила, що поранених моряків тримають у медчастині на території військової частини в Керчі.

"У них пошкоджені м'які тканини, кістки, сухожилля цілі, думаю за 3-4 дні їх випишуть", – сказала Лубіна.



Українських моряків звинувачують у незаконному перетині державного кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.

До будівлі Київського райсуду прийшли кримськотатарські активісти й представники ЗМІ.

Активіст Різа Асанов повідомив у прямому ефірі, що в Київському "райсуді" не знають, яким буде засідання – відкритим чи закритим.

Смедляєв повідомив, що багато адвокатів за призначенням відмовляються входити у справу українських моряків, "тому що вони мають бути або на стороні закону або відпрацювати те, що скажуть згори".

Вранці 27 листопада українських захоплених моряків почали доставляти до "суду" в анексованому Сімферополі.

У Військово-морських силах України заявили, що українські моряки, захоплені росіянами біля Керченської протоки, дають неправдиві свідчення під фізичним і психологічним тиском.

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Теми: Крим Керч Азовське море Чорне море армія
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