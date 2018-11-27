Оккупанты разделили захваченных моряков на группы и рассказали о травмах раненых

Всех захваченных россиянами в районе Керченского пролива украинских моряков разделили на три группы, раненых в "суд" не доставили.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил адвокат украинцев Эдем Семедляев. .

"Одну (группу) будут судить сегодня (в Симферополе – ред.), вторую – завтра, третью – раненых моряков – в Керчи, но когда, не ясно пока", – сказал он.

Также Семедляев сообщил в Facebook, что уже 13 моряков обеспечены защитой (адвокатами по соглашению).

Активист Заир Смедляев ранее сообщал, что многие адвокаты по назначению отказываются входить в дело украинских моряков, "потому что они должны быть либо на стороне закона, либо отработать то, что скажут сверху".

Заседание незаконного "суда" оккупантов в аннексированном Симферополе по избранию мер пресечения задержанным украинцам сперва перенесли с 11:00 на 14:00.

Журналист Антон Наумлюк сообщил, что "уполномоченная по правам человека в Крыму" Людмила Лубина прибыла в Киевский райсуд в Симферополе и сообщила, что раненых моряков держат в медчасти на территории военной части в Керчи.

"У них повреждены мягкие ткани, кости, сухожилия целы, думаю, через 3-4 дня будут выписаны", – сказала Лубина.

Первым Киевский райсуд Симферополя рассмотрит меру пресечения для Юрия Будзыло.

"Вместе с Будзыло в постановлении перечислены 23 человека", – сообщил Наумлюк.

"Сегодня судьи Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов изберут меру пресечения для 12 моряков, для остальных суд рассмотрит завтра", – написал журналист.

"Мера пресечения для раненых будет избираться в Керчи, где они находятся в медчасти воинской части", – добавил он.

По данным Наумлюка, командиру буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку (1995 г.р.), который содержится в Белогорском изоляторе, меру пресечения будут избирать 28 ноября.

Украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации, аннексировавшей Крым.

К зданию Киевского райсуда во вторник пришли крымскотатарские активисты и представители СМИ.

Правозащитник Риза Асанов сообщил в прямом эфире, что в Киевском "райсуде" не знают, каким будет заседание – открытым или закрытым.

Пускают только российских журналистов и людей из списка.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в аннексированную Керчь.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

По уточненным данным, задержали 24 украинских моряков (сперва сообщалось о 23 людях).

Троих травмированных моряков прооперировали в больницах Керчи. Российские СМИ обнародовали их имена: 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

По данным волонтерской организации "Вернись живым", среди задержанных – и 31-летний капитан катера "Бердянск" Роман Мокряк.

В ФСБ РФ заявляли, что допросили нескольких моряков: СБУшника Андрея Драча, матроса Сергея Цыбизова (находились на катере "Никополь"), капитана Владимира Лесового.

В Военно-морских силах Украины заявили, что украинские моряки, захваченные россиянами у Керченского пролива, дали ложные показания под физическим и психологическим давлением.

"Укринформ", "Украинская правда"