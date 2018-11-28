Росія активізувалася через воєнний стан: закидає більше фейків
Російська Федерація збільшилася кількість фейків та вкидів в інформаційному просторі України на військову тематику після оголошення в 10 українських областях воєнного стану.
Про це 28 листопада повідомляє прес-служба Міноборони.
Зокрема, Міноборони зазначає про такі "вкиди" у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації.
Так, у деяких ЗМІ з’являються неіснуючі "накази, директиви та розпорядження" від керівництва Міноборони.
Наприклад, "наказ МО" про компенсацію нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт.
"Мета цих фейкових повідомлень посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану", - пояснюють у відомстві.
Як повідомлялося, на кордоні з РФ жителям Сумської області розіслали фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони з пропозицією прибути до найближчої військової частини.
У середу у Міноборони зазначили, що подібні повідомлення надходили і жителям інших областей.
Hаніше 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу "Про введення воєнного стану в Україні".
Воєнний стан, згідно прийнятому 26 листопада парламентом закону, вводиться в 10 областях України - до переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.
В остаточній версії указу про введення на території України воєнного стану повідомляється, що він триватиме з 26 листопада до 26 грудня 2018 року.
Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.
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