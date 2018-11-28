Россия увеличила количество фейков в Украине из-за военного положения
Российская Федерация увеличилось количество фейков и вбросов в информационном пространстве Украины после объявления в 10 украинских областях военного положения.
Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, Минобороны отмечает "вбросы" РФ на военную тематику в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации.
Так, в некоторых СМИ появляются несуществующие "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Минобороны.
Например, "приказ МО" о компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.
"Цель этих фейковых сообщений посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения", - объясняют в ведомстве.
Как сообщалось, на границе с РФ жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть.
В среду в Минобороны отметили, что подобные сообщения поступали и жителям других областей.
Ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".
Военное положение вводится в 10 областях Украины - в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.
Соответствующий закон 26 ноября приняла Верховная Рада.
В окончательной версии указа о введении на территории Украины военного положения сообщается, что он продлится с 26 ноября до 26 декабря 2018 года.
Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.
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