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Россия активизировалась из-за военного положения: забрасывает больше фейков

Среда, 28 ноября 2018, 13:11

Российская Федерация увеличилось количество фейков и вбросов в информационном пространстве Украины после объявления в 10 украинских областях военного положения.

Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, Минобороны отмечает "вбросы" РФ на военную тематику в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации.

Так, в некоторых СМИ появляются несуществующие "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Минобороны.

Например, "приказ МО" о компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.

"Цель этих фейковых сообщений посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения", - объясняют в ведомстве.

Как сообщалось, на границе с РФ жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшую воинскую  часть.

В среду в Минобороны отметили, что подобные сообщения поступали и жителям других областей.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится в 10 областях Украины - в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Соответствующий закон 26 ноября приняла Верховная Рада.

В окончательной версии указа о введении на территории Украины военного положения сообщается, что он продлится с 26 ноября до 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Читайте также 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: РосcияМинобороныУкраинаВоенное положение
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