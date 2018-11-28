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Судилище окупантів над моряками: взяли під арешт працівника СБУ

Середа, 28 листопада 2018, 13:21
Андрій Драч

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці кількох українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 28 листопада повідомляє кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

Зокрема, суд взяв під арешт оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта Андрія Драча і капітана 3 рангу Володимира Лісового.

Зазначається, що так Драча представили на відео "допиту", яке розповсюдила ФСБ.

Крім того на два місяці заарештували старшого матроса "Нікополя" В'ячеслава Зінченка, під варту на 2 місяці взяли Андрія Шевченка.

Шевченка звинуватили в порушенні державного кордону РФ групою осіб за попередньою змовою за частиною 3 статті 322 КК РФ.

"Зараз його мають доправити до управління ФСБ в Криму і Севастополі для вручення офіційного звинувачення", - написав журналіст.

Пізніше на два місяці заарештували матроса буксира "Яни Капу" Юрія Без'язичного та матроса "Яни Капу" Євгена Семидоцького.

Також "суд" у Криму заарештував командира українського бронекатера "Нікополь" Богдана Небилицю.

Останніми "суд" взяв під варту капітана 2-го рангу з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка і капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука.

У середу так званий суд обрав міру запобіжного заходу для 9 українських військовополонених

27 листопада київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Українська правда
Теми: КримЧорне моресудСБУВоєнний стан
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