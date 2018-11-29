У Криму заявили, що виписали з лікарні 3 поранених моряків

Трьох військовослужбовців Військово-морських сил України, яких госпіталізували після атаки ФСБ РФ в Керченській протоці, виписали з лікарні окупованої Керчі.

Про це повідомили в медустанові Керчі, пише російське видання ТАСС.

"Їх вже немає, виписали", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Так званий омбудсмен Криму Людмила Лубіна заявила, що після виписки офіцера СБУ і двох моряків переведуть в СІЗО Сімферополя.

28 листопада "суди" окупованого Криму на 2 місяці заарештували 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Днем раніше запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Всіх їх відправили в СІЗО Сімферополя. Арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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