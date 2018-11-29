В Крыму заявили, что выписали из больницы 3 раненных моряков
Троих военнослужащих ВМС Украины, которых госпитализировали после атаки ФСБ РФ в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи.
Об этом сообщили в медучреждении Керчи, пишет российское издание ТАСС.
"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.
Так называемый омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.
По словам Лубиной, она собирается посетить украинцев в СИЗО 3 декабря.
Она также заявила, что всех моряков посадили вместе в три камеры, их обеспечили вещами и средствами личной гигиены.
"Как сообщил мне начальник СИЗО Сергей Бережной, их поместили в отремонтированный блок с новыми матрасами, постельным бельем, предоставили одежду и средства личной гигиены. Они в полной мере обеспечены питанием. Им гарантировано медицинское обслуживание при необходимости", - сказала Лубина.
28 ноября "суды" оккупированного Крыма на 2 месяца арестовали 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.
Днем ранее меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.
Всех их отправили в СИЗО Симферополя. Арестанты собрали чай, кофе, одежду для моряков.
На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.
В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.
27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.
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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
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