В Крыму заявили, что выписали из больницы 3 раненных моряков

Троих военнослужащих ВМС Украины, которых госпитализировали после атаки ФСБ РФ в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи.

Об этом сообщили в медучреждении Керчи, пишет российское издание ТАСС.

"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.

Так называемый омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

28 ноября киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Днем ранее меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.

Всех их отправили в СИЗО Симферополя. Арестанты собрали чай, кофе, одежду для моряков.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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