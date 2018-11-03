ООС: Поранено двох військових, бойовики стріляли з великокаліберної зброї

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Субота, 3 листопада 2018, 18:22

У суботу бойовики обстрілювали укріплення Об'єднаних сил 11 разів, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

За повідомленням прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, в ході бойових дій поранень зазнали двоє українських військовослужбовців. 

За даними штабу, прицільний вогонь бойовики вели з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

"Найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків було обстріляно позиції ООС з мінометів калібру 82 мм. Вогонь бойовиків також фіксували в районах н.п. Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине", - повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

Українська правда
Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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