Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Поранено двох військових, бойовики стріляли з великокаліберної зброї

Субота, 3 листопада 2018, 17:22

У суботу бойовики обстрілювали укріплення Об'єднаних сил 11 разів, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

За повідомленням прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, в ході бойових дій поранень зазнали двоє українських військовослужбовців. 

За даними штабу, прицільний вогонь бойовики вели з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

"Найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків було обстріляно позиції ООС з мінометів калібру 82 мм. Вогонь бойовиків також фіксували в районах н.п. Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине", - повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: