У Кремлі заявили, що Путін готовий до нових контактів з Трампом

Президент РФ Володимир Путін "як і раніше" готовий до нових контактів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Вашингтона не проводити зустріч Трампа з Путіним під час саміту G20, передає російське агентство ТАСС.

"Ми шкодуємо про рішення американської адміністрації скасувати заплановану зустріч двох президентів в Буенос-Айресі", - сказав він.

"Що стосується президента Росії Володимира Путіна, то він готовий до проведення контактів зі своїм американським колегою", - додав представник Кремля.

За словами Пєскова, скасування зустрічі двох лідерів "означає, що обговорення серйозних питань міжнародного та двостороннього порядку денного відкладається на невизначений час".

Раніше голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що скасування президентом США зустрічі з Путіним на саміті G20 в Аргентині "вкрай прикре рішення", але "невідомо, кому від цього стане гірше".

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним через полонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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