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В Кремле заявили, что Путин готов к новым контактам с Трампом

Пятница, 30 ноября 2018, 01:44

Президент РФ Владимир Путин "по-прежнему" готов к новым контактам с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона не проводить встречу Трампа с Путиным во время саммита G20, передает российское агентство ТАСС.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе", - сказал он.

"Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, отмена встречи двух лидеров "означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время".

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отмена президентом США встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине "крайне досадное решение", но "неизвестно, кому от этого станет хуже".

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным из-за плененных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли былизахвачены в нейтральных водах.

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Темы: ПутинТрампРосcияСШАпленные
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