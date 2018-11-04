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Росія депортує в Україну снайпера донецьких бойовиків

Неділя, 4 листопада 2018, 04:13

У  Нижньому Новгороді суд ухвалив рішення про депортацію з Росії в Україну одесита Максима Шадрова, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні російських бойовиків.

Про це у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, повідомляє УНІАН.

"Чекаємо з нетерпінням і "привітністю" в Одесі. Терорист Максим Шадров, корінний одесит брав участь у бойових діях на Донбасі у складі НЗФ "Русь" на посаді снайпера. За рішенням суду Нижнього-Новгорода, депортується в Україну. Ласкаво просимо, Максимко", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті "Миротворець", з 2014 року Шадров воював на окупованій Донеччині у складі бандформуванні "Соколина сотня". Одесит був снайпером з позивним "Макс Одеса". Народився Шадров 28 червня 1978 року в Нижегородській області Росії. У 2001 році закінчив Національний університет "Одеська юридична академія".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРРосія
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