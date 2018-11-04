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Після нападу у Керчі охоронятимуть школи Севастополя, але з 2019-го

Неділя, 4 листопада 2018, 17:14

З 2019 року у школах Севастополя почнуть працювати охоронні агентства: проект бюджету міста на наступний рік передбачає виділення фінансування для оплати їх роботи.

Про це в ефірі місцевого телеканалу "ІКС" повідомив директор "департаменту освіти" Севастополя Ігор Бєлозьоров, пише "Крим.Реалії".

За словами Бєлозьорова, у бюджеті з'являються "нові зобов'язання, пов'язані із забезпеченням фізичної охорони освітніх організацій".

"Для нас зараз це актуально в рамках безпеки та антитерористичної діяльності. Ми плануємо запровадити охорону в усіх категоризованих освітніх організаціях з нового календарного року", - додав він.

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що близько 80% установ Криму з масовим перебуванням дітей, в т.ч. школи і дитсадки, не відповідають вимогам безпеки.

За словами Аксьонова, у Керчі Росгвардія протягом місяця буде охороняти усі установи освіти після нападу у політехнічному коледжі.

Трагедія у Керчі сталася 17 жовтня: за даними російського слідства, 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у навчальному закладі, крім того у будівлі стався вибух.

Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку. Після стрілянини по людях Росляков наклав на себе руки.

Внаслідок трагедії у коледжі загинула 21 людина.

Станом на 21 жовтня на лікуванні у медзакладах Росії та анексованого Криму перебували 50 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: терактКерчКримжертви
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