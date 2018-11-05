Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР

Держсекретар США Майк Помпео обговорить із заступником голови ЦК Трудової партії КНДР Кім Йон Чхолем питання денуклеаризації півострова.

Про це він у неділю, 4 листопада, повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає DW.

Помпео зазначив, що зустріч пройде на цьому тижні у Нью-Йорку.

Заступник голови ЦК Трудової партії КНДР Кім Йон Чхоль вважається наближеним до лідера КНДР Кім Чен Ина.

"Ця зустріч буде хорошою можливістю для продовження дискусій про денуклеаризацію Корейського півострова", - сказав держсекретар США.

"Ми дуже цілеспрямовані. Ми знаємо, з ким ми ведемо переговори, ми знаємо, які їхні позиції і президент Трамп дуже чітко висловив свою позицію", - підкреслив він.

Помпео додав, що не буде ніякого економічного полегшення, поки не буде досягнуто кінцевої мети - повної денуклеаризації.

Як повідомлялось, Північна Корея виступила з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

Північна Корея не погрожувала вийти з поточних ядерних переговорів із Вашингтоном, але натякнула на можливість повернення до розвитку ядерних потужностей.