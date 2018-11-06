У Раді виступили проти включення Луценка, Авакова та Грицака до комісії щодо нападів на активістів

Представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це вони заявили з трибуни парламенту у вівторок.

За словами Сотник, уже другий день відбувається дуже серйозна парламентська суперечка щодо створення ТСК з розслідування нападів на активістів.

Вона зазначила, що парламентська більшість намагається створити абсолютно контрольовану слідчу комісію, до керівництва якої включили голів правоохоронних органів - СБУ, ГПУ та МВС.

"Вони хочуть контролювати тимчасову слідчу комісію, яка має визначити чи є ефективним розслідування правоохоронців щодо нападів та вбивств активістів чи воно саботується", - сказала нардеп.

За її словами, опозиція має повне право вимагати, щоб у комісії був незалежний голова і щоб правоохоронні органи з'явилися для звіту, бо стоїть питання безпеки людей.

"Фракція "Самопоміч" вимагає, що тимчасова слідча комісія була незалежна і незаангажована. І нарешті треба сказати, чому напади на активістів не розслідуються і хто і чому боїться активістів", - заявила Сотник.

Крім того, як заявила з трибуни Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина" відмовляється від голосувань у Раді, поки депутати не проголосують за створення ТСК.

За словами нардепа Максима Бурбака, "Народний Фронт" висунув трьох депутатів для участі у ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.