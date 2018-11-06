В Раде выступили против включения Луценко, Авакова и Грицака в комиссию по нападениям на активистов

Представитель фракции "Самопомич" Елена Сотник и еще группа нардепов призвали Верховную Раду не включать во временную следственную комиссию председателя СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом они заявили с трибуны парламента во вторник.

По словам Сотник, уже второй день происходит очень серьезный парламентский спор о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

Она отметила, что парламентское большинство пытается создать абсолютно контролируемую следственную комиссию, к руководству которой включили глав правоохранительных органов - СБУ, ГПУ и МВД.

"Они хотят контролировать временную следственную комиссию, которая должна определить является ли эффективным расследование правоохранителей относительно нападений и убийств активистов или оно саботируется", - сказала нардеп.

По ее словам, оппозиция имеет полное право требовать, чтобы в комиссии был независимый председатель и чтобы правоохранительные органы явились для отчета, потому что стоит вопрос безопасности людей.

"Фракция "Самопомич" требует, чтобы временная следственная комиссия была независима и незаангажированная. И, наконец, нужно сказать, почему нападения на активистов не расследуются и кто и почему боится активистов", - заявила Сотник.

Кроме того, как заявила с трибуны Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина" отказывается от голосований в Раде, пока депутаты не проголосуют за создание ВСК.

По словам нардепа Максима Бурбака, "Народный Фронт" выдвинул трех депутатов для участия в ВСК по убийству Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.