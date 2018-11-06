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Напад пропагандиста Філіпса на посла України розслідуватиме поліція

Вівторок, 6 листопада 2018, 15:21

Посол України в Австрії Олександр Щерба поскаржився австрійській поліції у зв'язку з нападом на нього проросійського пропагандиста, британця Грема Філіпса.

Про це пише "Укрінформ".

Одразу після інциденту, який стався напередодні ввечері біля українського посольства в Австрії, Щерба викликав поліцію.

"Поліцейські зафіксували мою скаргу та записали свідчення. Які далі будуть дії поліції, то вже інша справа", - сказав дипломат.

"Людина приходить до іноземного посольства, кричить, що посол від нього ховається, а коли посол виходить, то починає ображати його словесно, а потім і взагалі штовхати. Поліція про це має знати", - пояснив Щерба.

Грем Філіпс відомий антиукраїнськими провокаціями. Нещодавно він зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери в німецькому Мюнхені. Поліція Мюнхена відкрила справу у зв'язку з актом наруги над могилою.

Крім того, він намагався провокувати українських дипломатів у Британії. Посольство України навіть зверталося до британського МЗС із закликом вжити юридичні заходи щодо Філіпса, однак британська влада ігнорує зверненняпосольства України щодо пропагандиста.

Теми: Австрія
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