Напад пропагандиста Філіпса на посла України розслідуватиме поліція

2160 переглядів
Вівторок, 6 листопада 2018, 16:21

Посол України в Австрії Олександр Щерба поскаржився австрійській поліції у зв'язку з нападом на нього проросійського пропагандиста, британця Грема Філіпса.

Про це пише "Укрінформ".

Одразу після інциденту, який стався напередодні ввечері біля українського посольства в Австрії, Щерба викликав поліцію.

"Поліцейські зафіксували мою скаргу та записали свідчення. Які далі будуть дії поліції, то вже інша справа", - сказав дипломат.

"Людина приходить до іноземного посольства, кричить, що посол від нього ховається, а коли посол виходить, то починає ображати його словесно, а потім і взагалі штовхати. Поліція про це має знати", - пояснив Щерба.

Грем Філіпс відомий антиукраїнськими провокаціями. Нещодавно він зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери в німецькому Мюнхені. Поліція Мюнхена відкрила справу у зв'язку з актом наруги над могилою.

Крім того, він намагався провокувати українських дипломатів у Британії. Посольство України навіть зверталося до британського МЗС із закликом вжити юридичні заходи щодо Філіпса, однак британська влада ігнорує зверненняпосольства України щодо пропагандиста.

Теми: Австрія
powered by lun.ua
По темі
Саша, ти фашист: пропагандист Філліпс провокував на бійку посла України в Австрії 5 листопада 2018, 19:37
Канцлер Австрії в Петербурзі підтримав газопровід в обхід України 4 жовтня 2018, 11:26
Гужва заявляє, що Австрія надала йому притулок 1 жовтня 2018, 20:41
Усі новини
Головні новини
Юрист: Луценко збрехав, що похороном Гандзюк займається Народний фронт
СБУ прийшла з обшуком до матері Бережної
У Путіна заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату
Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів
Усі новини
світ

Як живуть люди у всьому світі

Лайфхаки

Як побороти безсоння