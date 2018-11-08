"Євробляхарі" продовжують мітинг під Радою

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Четвер, 8 листопада 2018, 10:58

Біля будівлі парламенту, 8 листопада власники автомобілів із іноземною реєстрацією продовжують акцію з вимогою спростити та здешевити ввезення автомобілів з-за кордону.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що зі слів учасників мітингу, ніч, проведена на вулиці Грушевського, минула спокійно та без провокацій і вони надалі налаштовані на мирне продовження акції.

За даними агентства, обабіч дороги припарковано кількасот автомобілів і встановлено намети із символікою "Автоєвросила", а на площі Конституції встановлено намет "Автоєвросили" і зібралися люди із відповідними прапорами.

Повідомляється, що рух автотранспорту по Грушевського дещо ускладнений, але поки не заблокований.

Водночас правоохоронці посилили охорону по периметру будівлі парламенту.

Як повідомлялося, "Автоєвросила" вимагає перегляду формули розрахунку акцизу у законопроектах №8487, №8488 про розмитнені авто, зокрема не враховувати вік автомобіля.

У четвер на пленарному засіданні ВР депутати мають перейти до розгляду зазначених законопроектів.

Читайте також: Розмитнення авто в Європі та СНД: не дешевше ніж в Україні

Українська правда
Теми: Верховна Рада авто
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