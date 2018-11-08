У РПЦ відреагували на заклик Порошенка покинути Україну

Голова Синодального відділу Московського патріархату зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну, викликають подив.

Про це він сказав в четвер, передає ТАСС.

За його словами, РПЦ не зрозуміло, кого саме Порошенко закликає покинути Україну, оскільки предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, духовенство церкви і миряни є українськими громадянами.

"Український президент їх має на увазі, мільйони українських громадян?", - цитує його агентство.

Також повідомляється, що джерело в РПЦ подібні заклики українського президента назвало "дискримінацією за релігійною ознакою", яка нібито може призвести до масової еміграції з країни.

За словами джерела в РПЦ, якщо всі парафіяни УПЦ МП покинуть країну, то "Україна припинить своє існування, оскільки там просто не залишиться людей".

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві нічого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, дата проведення собору залежить від Вселенського патріарха.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Водночас російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

Водночас в УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.