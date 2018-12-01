У Сенцова проблеми з нирками і печінкою - сестра

У політв'язня Олега Сенцова, який на початку жовтня припинив голодування, залишаються проблеми з нирками і печінкою.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" 1 грудня повідомила сестра українського режисера Наталія Каплан.

"Олег поступово вибирається з голодування. Він до кінця ще не зміцнів. Відомо, що у нього залишаються проблеми з нирками і печінкою, і поки що немає ніяких прогнозів, чи зможуть вони відновитися", - повідомила вона.



Каплан також повідомила, що має намір відвідати церемонію вручення премії Сахарова разом з адвокатом Дмитром Дінзе, що відбудеться 12 грудня у Страсбурзі (Франція).