У Сенцова проблеми з нирками і печінкою - сестра

19 переглядів
Субота, 1 грудня 2018, 11:35

У політв'язня Олега Сенцова, який на початку жовтня припинив голодування, залишаються проблеми з нирками і печінкою.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" 1 грудня повідомила сестра українського режисера Наталія Каплан.

"Олег поступово вибирається з голодування. Він до кінця ще не зміцнів. Відомо, що у нього залишаються проблеми з нирками і печінкою, і поки що немає ніяких прогнозів, чи зможуть вони відновитися", - повідомила вона. 

Каплан також повідомила, що має намір відвідати церемонію вручення премії Сахарова разом з адвокатом Дмитром Дінзе, що відбудеться 12 грудня у Страсбурзі (Франція).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сенцов політв'язні Росія здоров'я
powered by lun.ua
По темі
Сенцов виглядає краще, але "цілої курочки" не їв – режисер 28 листопада 2018, 10:54
США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова і Сущенка 23 листопада 2018, 06:37
Російський омбудсмен розповів про стан Сенцова 21 листопада 2018, 19:57
Усі новини
Головні новини
ДПСУ: За добу Україна "завернула" 100 росіян, РФ - 40 українців
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
В Україні погіршення погоди і сильний сніг, у Києві відкрили пункти обігріву
Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії
Усі новини
тест

Чи обдурять тебе українські політики?

Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька