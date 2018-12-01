У Сенцова проблемы с почками и печенью - сестра

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Суббота, 1 декабря 2018, 11:35

У политзаключенного Олега Сенцова, который в начале октября прекратил голодовку, остаются проблемы с почками и печенью.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" 1 декабря сообщила сестра украинского режиссера Наталья Каплан.

"Олег постепенно выбирается из голодовки.... Он до конца еще не окреп. Известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться", - сообщила она.

Каплан также сообщила, что намерена посетить церемонию вручения премии Сахарова вместе с адвокатом Дмитрием Динзе, которая состоится 12 декабря в Страсбурге (Франция).

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Темы: Сенцов политзаключенные Росcия здоровье
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