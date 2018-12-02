Укравтодор заявив, що заторів через сніг немає. Синоптики обіцяють ожеледицю

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Неділя, 2 грудня 2018, 10:07

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі через неналежний стан доріг немає. 

Про це вранці 2 грудня повідомили в "Укравтодорі". 

"В нічний час доби періодично виникали ускладнення у русі великовагового транспорту на небезпечних ділянках доріг (спуски, підйоми) у Миколаївській (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) області", - зазначили у компанії. 

Станом на 8:00 місцями невеликий сніг випадає у Київській, Сумській, Полтавській та Луганській областях. У Донецькій та Харківській - місцями мряка при мінусовій температурі повітря, на решті території без опадів.

Стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей - місцями засніжене

Температура повітря на більшій території коливається від -5° до -10°С, на сході від -5°+1°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -7 до -21°С. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі засніжений.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 2 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця.

Вдень місцями у північних та східних областях невеликий сніг, на решті території - без опадів. Температура повітря 0...-5, вітер переважно південно-західний 5-10 м/с. 

Українська правда

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Теми: погода дороги Укравтодор
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