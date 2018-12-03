Після псевдовиборів на Донбасі призначили 15 "міністрів"

Ватажок незаконного збройного угрупування "ДНР" Денис Пушилін призначив 15 керівників так званих "міністерств".

Про це повідомляє "Громадське".

Зокрема, так званим "міністром доходів і зборів" став Євген Лавренов, "міністром економічного розвитку" — Олексій Половян, який раніше був "директором" "Інституту економічних досліджень ДНР", "міністром агропромисловості" — Артем Крамаренко, "міністром фінансів" — Яна Чаусова, яка до того очолювала "контрольно-ревізійне управління адміністрації ватажка ДНР".

"Міністром вугільної промисловості та енергетики" назначили Руслана Дубовського, "міністром охорони здоров’я" — Ольгу Долгошапко, яка раніше була "проректором з лікувальної роботи" Донецького медичного університету, "міністром промисловості і торгівлі" — Едуарда Арматова, "міністром зв’язку" — Віктора Яценка, "міністром освіти" — Євгена Горохова.

Псевдоміністерство культури очолив Михайло Желтяков, "міністерство праці та соціальної політики" — Лариса Толстикіна, "міністерство будівництва та ЖКГ" — Сергій Наумець, "мінтранспорту" — Дмитро Подлипанов, "мінінформації" — Ігор Антипов та "мінспорту" — Олександр Громаков.

Відзначається, що усі накази про призначення керівників "міністерств" Пушилін підписав 3 грудня, і з цього ж дня вони набули чинності у так званій "ДНР".

Керівником псевдоуряду терористів з 1 грудня став Олександр Ананченко.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відбулися псевдовибори ватажків, де перемогли чинні так звані "керівники" Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

Україна засуджує фейкові "вибори" на окупованому Донбасі.

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