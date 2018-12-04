Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування – адвокат
Затримані в Тбілісі за незаконне зберігання зброї шість українців і один громадянин Грузії оголосили голодування на знак протесту.
Про це повідомив один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі, пише російське видання "РИА Новости".
За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими звинуваченнями і таким чином вони протестують.
"Раніше голодування оголосив один обвинувачений, вчора я просив його припинити голодувати і думав, що він мене послухався. Але виявилося, що сьогодні голодування оголосили всі", - заявив Ростомашвілі.
У вівторок суд у Тбілісі заарештував українських громадян.
Як відомо, у неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.
За цим фактом у Грузії порушили кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ("незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").
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