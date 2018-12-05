У Криму "суд" продовжив арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Підконтрольний РФ Київський суд Севастополя на 3 місяці продовжив арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка" Кязіму Аметову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху і Руслану Трубачу.

Про це 4 грудня повідомили у громадському об’єднанні "Кримська солідарність" з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова і Еміля Курбедінова, передає "Радіо Свобода".

Азаматов нагадав, що Чапух зараз перебуває під домашнім арештом. Адвокати також заявили, що у Аметова та Чапуха погіршився стан здоров'я.

Наступне засідання у "справі Веджіє Кашка" пройде 19 грудня.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".