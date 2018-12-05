Канада направить спостерігачів на вибори в Україні - ЗМІ

Канада у 2019 році надішле на президентські і парламентські вибори в Україні велику моніторингову місію.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела.

Як розповіло агентству джерело, офіційно про таке рішення оголосять під час Ради міністрів країн-членів ОБСЄ, яка проходитиме у четвер-п'ятницю у Мілані.

Дані про точну кількість спостерігачів та тривалість їх перебування в Україні оприлюднять пізніше.

Восени уряд Канади вже заявляв, що "налаштований надіслати велику та ефективну моніторингову місію на майбутні президентські і парламентські вибори в Україні", але жодних деталей не озвучив.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори - у березні і жовтні.

Як відомо, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

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