Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, 1 загиблий, 3 поранених

Середа, 5 грудня 2018, 06:49
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і ПТРК, 1 загиблий, 3 поранених

Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ОС, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ на підступах до Тарамчука.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 грудня.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера", - підкреслили у штабі.

Бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

"Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного - з озброєння бойових машин піхоти", - наголосили у пресцентрі.

"Від початку доби ворог обстріляв наші позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 4 грудня 2 бойовиків було знищено та ще 5 - поранено.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: