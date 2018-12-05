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Українські військові врятували миротворця ООН, що 16 діб виживав у джунглях Конго

Середа, 5 грудня 2018, 11:33

У ході одного з бойових зіткнень в ДР Конго миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв’язок із своїм підрозділом і в результаті чого опинився самотнім серед джунглів, звідки через 16 діб його врятували українські військові вертолітники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що місія ООН зі стабілізації в ДР Конго спільно із Збройними силами країни проводить широкомасштабну операцію проти незаконного збройного формування в регіоні Північне Ківу, який є зоною відповідальності також і українського національного контингенту.

 
 

У прес-службі розповіли, що у ході одного з бойових зіткнень миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв’язок із своїм підрозділом і в результаті чого опинився самотнім серед джунглів і протягом 16 діб пошуково-рятувальні операції не давали результатів.

 

"На щастя, даний військовослужбовець не вдався до паніки, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де його було виявлено та оперативно евакуйовано екіпажем українського військового вертольоту", - повідомили у відомстві.

 
 

"Українські військовослужбовці 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, разом з медичним персоналом Південно-Африканської Республіки забезпечили екстрену медичну евакуацію миротворця до військового шпиталю в місті Гома", - додали у прес-службі.

Зазначається, що під час первинного огляду у нього не виявлено особливих проблем зі здоров’ям, окрім сильного загального виснаження організму. В подальшому, йому належить пройти повне медичне обстеження, проте наразі його життю нічого не загрожує.

Українська правда
Теми: МіноборониООН
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