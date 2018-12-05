СБУ затримала провокатора, який мав нагнітати паніку через воєнний стан

Служба безпеки викрила учасника мережі Інтернет-провокаторів, який за завданням РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні СБУ від 5 грудня.

Оперативники спецслужби задокументували, що мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями тимчасово анексованої АР Крим, які ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів, зокрема статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ поблизу Керченської протоки та засудження дій українських моряків.

Зокрема чоловік мав поширювати фейкову інформацію щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації.

СБУ зазначає, що отримала інформацію про створення мережі таких Інтернет-провокаторів в Україні.

"За задумом російських спецслужб залучення саме мешканців України до розповсюдження деструктивних матеріалів дає змогу адаптувати їх для громадян нашої країни та створити ілюзію "правдивості" повідомлень", – йдеться в повідомленні спецслужб.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.