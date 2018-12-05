Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала провокатора, який мав нагнітати паніку через воєнний стан

Середа, 5 грудня 2018, 15:47

Служба безпеки викрила учасника мережі Інтернет-провокаторів, який за завданням РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні СБУ від 5 грудня.

Оперативники спецслужби задокументували, що мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями тимчасово анексованої АР Крим, які ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів, зокрема статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ поблизу Керченської протоки та засудження дій українських моряків.

Зокрема чоловік мав поширювати фейкову інформацію щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації.

СБУ зазначає, що отримала інформацію про створення мережі таких Інтернет-провокаторів в Україні.

"За задумом російських спецслужб залучення саме мешканців України до розповсюдження деструктивних матеріалів дає змогу адаптувати їх для громадян нашої країни та створити ілюзію "правдивості" повідомлень", – йдеться в повідомленні спецслужб.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.

Українська правда
Теми: Воєнний станСБУпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: