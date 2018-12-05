СБУ задержала провокатора, который нагнетал панику из-за военного положения

Служба безопасности разоблачила участника сети Интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщение для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 5 декабря.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель города Каменское на Днепропетровщине распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями временно аннексированной АР Крым, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов, в частности статей по "правомерности" действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждению действий украинских моряков.

В частности мужчина должен был распространять фейковую информацию об "использовании для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.

СБУ отмечает, что получила информацию о создании целой сети таких Интернет-провокаторов в Украине.

"По замыслу российских спецслужб привлечение именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию "правдивости" сообщений", - говорится в сообщении спецслужб.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ведутся следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети Интернет-провокаторов.