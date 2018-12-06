Поліція Донеччини заявляє, що переловила 300 бойовиків за рік

З початку року поліцейські Донеччини притягнули до відповідальності майже 300 бойовиків

Із них 254 учасника незаконних збройних формувань були затримані, 44 – перебувають у розшуку, повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

Співробітники кримінальної поліції області виявляли "членів різних військових угрупувань терористів, які воювали на передових позиціях, а також чергували на блокпостах".

Екс-бойовики стали ретельніше приховувати своє минуле – і щоб викрити таку особу може знадобитися не один місяць оперативної роботи, зазначає поліція.

За останню добу встановлено 3 учасників незаконних збройних формувань. Усі вони в 2014 році здійснювали "фільтрацію": оглядали транспорт і документи громадян на блокпостах.

У Костянтинівці затримали 28-річного бойовика, який ховався 4 роки. Прихований спосіб життя вів і житель Слов’янська, який під час окупації міста "ніс службу за горілку та сигарети".

Обом загрожує до 8 років позбавлення волі за ч.2 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності).

А колишній учасник НЗФ із Краматорська сам здався поліцейським. 41-річний чоловік розповів, що йому наказували перевіряти не лише водіїв, але й пасажирів, а ще – блокувати переміщення української техніки. За це він та решта постових отримували їжу, іноді – гроші.

Ч. 6 ст. 260 ККУ гарантує учасникам незаконних збройних формувань звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі правоохоронним органам.

Поліцейські перевіряють діяльність екс-бойовика. Якщо доведуть, що на час перебування в НЗФ він не скоював тяжких злочинів, чоловік зможе повернутися до нормального життя.

Від початку року правоохоронцям здалися близько 30 бойовиків.